В Самаре обсудили развитие книжных ярмарок

Члены комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку посетили несколько площадок, где можно купить самые разные книги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в рамках выездного заседания депутаты городской думы обсудили развитие книжных ярмарок и включение таких пространств в туристическую концепцию города. Об этом сообщает Самара-ГИС.

Члены комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку посетили несколько площадок, где можно купить самые разные книги – от классики до самоучителя по готовке – по символической цене, а также узнали, с какими сложностями сталкивается такой бизнес и как можно помочь его развитию.

Напомним, в Самаре открыли XVI Детскую музыкальную академию стран СНГ.

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