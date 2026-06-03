Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами / Фото: ЗИМ Галерея

В среду, 3 июня 2026 года, в Самаре откроется выставка «Не было ветра в тот день» (12+). В экспозиции будут представлены работы художников Антона Антонова и Ксении Тимофеевой, которые входят в творческое объединение «СТАЯ». Работать выставка будет в культурном центре «ЗИМ Галерея».

«Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами, в которой они разрезают пространство между «здесь» и «где-то» и открывают иное измерение чувственности, тесно связанное со смертностью, ограниченностью конкретного жизненного опыта и бескрайностью мира», - поделились организаторы.

Антон Антонов представит на выставке масштабные угольно-черные панно, где птицы рассекают небо. А Ксения Тимофеева – графическую серию с пустынными пейзажами. Открытие выставки намечено на 18:30. Вход свободный.

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