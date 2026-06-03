В Мурманской области появится мобильный интернет на удаленных маршрутах

Соглашение о партнерстве между правительством Мурманской области и мобильным оператором подписали на ПМЭФ-2026 Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о технологическом партнерстве между правительством Мурманской области и оператором связи «Мегафон». Документ предусматривает масштабное расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что сотрудничество с компанией продолжается уже не первый год, и нынешний этап особенно важен в условиях растущего внутреннего туризма, увеличения транспортной активности и превращения Мурманской области в крупный логистический центр.

«Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов, - отметил губернатор Андрей Чибис. - Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур».

Специфика Арктики - суровый климат, сопки и значительная удаленность поселков друг от друга. Поэтому развитие связи здесь требует нестандартных инженерных решений, в том числе с использованием спутниковых технологий.

«Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь, - заявил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. - На ПМЭФ мы обсудим расширение интернет-покрытия в отдаленных селах, а также инвестиции в цифровое развитие области».

Благодаря рефармингу и модернизации телеком-инфраструктуры удалось обеспечить бесшовное LTE-покрытие на федеральной трассе Р-21 «Кола». На дороге до аэропорта «Хибины» абонентам доступны скорости до 50 Мбит/с - этого достаточно для уверенного пользования видеосвязью, навигацией и стримингом. Кроме того, новое телеком-оборудование размещено в малых населенных пунктах Ковдорского округа. По данным оператора, за последний год потребление трафика там выросло на 20%.

В планах на этот год - улучшение качества связи в небольших поселках Кольского и Кандалакшского районов. Именно туда направят новое оборудование, чтобы ликвидировать «серые зоны» и обеспечить стабильный сигнал даже в самых удалённых точках.