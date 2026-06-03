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НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:41

Улицу Советскую затопило из-за засора канализации в Самаре 3 июня

В Самаре устраняют засор канализации на аварийном участке
Екатерина ПАВЛОВА
Сейчас там делают обводную линию, чтобы перекачивать стоки и параллельно пробивать засор.

Сейчас там делают обводную линию, чтобы перекачивать стоки и параллельно пробивать засор.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 июня на улице Советской в Самаре образовался потоп. Это произошло из-за засора на канализационной линии в 15 микрорайоне и на близлежащих территориях. Как сообщает администрация города, сейчас на месте происшествия работают сотрудники «РКС-Самара».

«Ситуацию сильно осложнил прошедший ливень. Сейчас там делают обводную линию, чтобы перекачивать стоки и параллельно пробивать засор, прочищая участок», – рассказали в мэрии.

Напомним, в Самаре открыли XVI Детскую музыкальную академию стран СНГ.

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