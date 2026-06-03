Воспитанники из 110 детских домов поборолись за кубок на турнире в Сочи

Крупнейший благотворительный футбольный турнир прошел в Сочи Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

В Сочи прошел финал крупнейшего благотворительного футбольного турнира «Будущее зависит от тебя». Соревнования собрали более 130 юных спортсменов в возрасте 11–15 лет из 13 регионов России. Всего же в двух этапах - региональном и финальном - участвовало 253 команды из 110 детских домов, представляющих 49 регионов страны. За все время турнира ребята забили 931 гол.

В младшей группе победу одержала команда «Шкид», одолевшая соперников в серии пенальти. В старшей группе чемпионом второй год подряд стала команда «Прорыв» из Кировской области. Лучшими игроками турнира признаны Сергей Антонов («Прорыв») и Николай Овчаренко («Рубин» из Забайкалья). А лучшим бомбардиром старшей группы стал Евгений Кузнецов из орловской команды «Расправь Крылья» – на его счету 12 мячей. Примечательно, что в этом году заметно выросло число девушек, вышедших на поле: некоторые команды, например, «Интер» из Саратовской области и «Мечта» из Омской, были представлены смешанными составами.

Победители турнира получили уникальный приз – возможность поучаствовать в тренировке с игроками сборной России и посетить товарищеский матч национальной команды.

Помимо футбола для ребят организовали насыщенную образовательную и развлекательную программу. Юные спортсмены посетили «Сочи Парк», сразились в киберспортивном турнире FIFA, прошли «Школу юного арбитра» от Российского футбольного союза. Также для всех команд сервис «Город навыков SkillCity» провел профориентационные программы, в которых участвовало 616 человек.

На церемонию награждения и автограф-сессию приехали звёзды российского футбола. Чемпион России, участник чемпионата мира 2014 года Андрей Ещенко и игрок ФК «Сочи» Кирилл Кравцов лично пообщались с ребятами. Игроки «Зенита» Денис Адамов и Игорь Дивеев подарили участникам футболки с автографами всей команды.

Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России Алексей Смертин отметил, что футбол помогает формировать характер, учит взаимовыручке и дисциплине.

«Особенно важно, что турнир открывает перед участниками новые направления для развития, знакомит с разными профессиями и помогает поверить в собственные возможности, - отметил Смертин. - Мы рады быть частью этой истории и видеть, как год за годом она меняет жизни детей к лучшему. Порой один шанс, полученный вовремя, способен определить целое будущее»,

Турнир «Будущее зависит от тебя» проводится уже 20 лет. За это время он стал настоящей традицией и дал путевку в жизнь тысячам ребят из детских домов.

«Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное - видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастер классах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе, - отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко. - Мы искренне благодарны нашим партнерам - Министерству спорта, Министерству просвещения, РФС и всем клубам, кто поддерживает эту миссию. С такой надёжной командой единомышленников мы рады быть частью пути тех, кто завтра будет строить наше общее будущее».