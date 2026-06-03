В Самаре после пьяной ссоры мужчина скончался от ударов по голове

Пострадавший от полученных повреждений скончался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре задержали 34-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве знакомого. Преступление произошло 20 мая 2026 года в квартире в Октябрьском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«По версии следствия, мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов руками по голове своему знакомому, после чего ушел. Пострадавший от полученных повреждений скончался», — рассказали в ведомстве.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сотрудники служб устанавливают все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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