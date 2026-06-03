В Самарской области могут создать три новых памятника природы

На некоторых из них установят более 120 аншлагов и 46 информационных стендов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Самарской области планируют создать три новых памятника природы. Их проекты уже готовы и находятся на стадии утверждения. Сейчас в регионе насчитывается 211 особо охраняемых природных территорий. На некоторых из них установят более 120 аншлагов и 46 информационных стендов. Об этом сообщает Минприроды Самарской области.

«На пяти самых популярных у туристов ООПТ – «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Рачейская тайга», «Семь ключей», «Подвальские террасы» – усилен контроль. Там координаторы следят за порядком, фиксируют нарушения и разъясняют правила посещения», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в регионе продолжается космический мониторинг. Он помогает бороться с незаконными распашками земель. Также усилен физический контроль на 64 степных памятниках природы.

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