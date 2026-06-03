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НовостиПроисшествия3 июня 2026 10:52

В Тольятти хакер крал аккаунты пользователей маркетплейсов и продавал их

На жителя Тольятти завели уголовное дело за использование вредоносного ПО
Елизавета ЖИРНОВА
Добытую информацию он продавал в теневом сегменте интернета

Добытую информацию он продавал в теневом сегменте интернета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти сотрудники службы задержали местного 30-летнего жителя. Его подозревают в использовании вредоносного программного обеспечения для кражи аккаунтов пользователей маркетплейсов. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Мужчина был участником хакерского сообщества. Из корыстных побуждений он приобрел вредоносное ПО. С его помощью получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов. Добытую информацию он продавал в теневом сегменте интернета», — рассказали в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ завел уголовное дело по созданию, использованию и распространению вредоносных компьютерных программ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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