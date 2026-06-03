Самарская область подписала соглашение о развитии биотехнологического комплекса

Новое высокотехнологичное производство должны создать до 2028 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области заключило соглашение с ООО «Арсенал Атлета» о развитии биотехнологического комплекса. Его подписали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Юрий Кузнецов.

«Мы гордимся, что компания за годы своей работы показывает очень высокий класс инновационной продукции в сфере здоровья и активного долголетия. Подписанное соглашение — это не только инвестиции, но и новые рабочие места. Всю необходимую для реализации проекта поддержку окажем», — сказал глава региона.

Инвестиционный проект предполагает создание биотехнологического комплекса по разработке и производству инновационных продуктов для здоровья и активного долголетия. Компания будет развиваться в Волжском районе, объем инвестиций достигает 1,2 млрд рублей. Новое высокотехнологичное производство должны создать до 2028 года.

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