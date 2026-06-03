Денис Гурков рассказал о работе стенда Самарской области на ПМЭФ-2026

Стенд Самарской области в 2026 году украсили моделями маломерных судов. Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал, почему на стенде региона на Петербургском экономическом форуме 2026 представлены макеты маломерных судов.

«60% компаний России, занимающихся малым судостроением, располагаются в Самарской области. Если говорить в конкретных цифрах, то это 27 производств», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Денис Гурков, отметив необходимость того, чтобы каждый год представлять регион на форуме с разных сторон.

На стенде Самарской области уже состоялось подписание первых соглашений и контрактов. Среди них: документы о строительстве крупного производства в Чапаевске, о создании предприятия по производству автокомпонентов и по развитию нефтяной отрасли на территории региона.

Напомним, ПМЭФ-2026 будет проходить в Северной столице с 3 по 6 июня.

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