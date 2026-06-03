В аэропорту Самары отцу вернули мальчика, которого не отдавала бывшая жена

Женщина жила с ребенком в другом регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Самары судебные приставы передали отцу мальчика, которого удерживала бывшая супруга. Женщина жила с ребенком в другом регионе и не хотела отдавать его, хотя суд установил, что сын будет жить с отцом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«Судебные приставы завели разыскное дело. В ходе мероприятий выяснили, что женщина находится в другом регионе, но скоро прилетит в Самару. Узнав номер рейса, сотрудники заранее прибыли в аэропорт. У ленты выдачи багажа должницу с ребенком встретили приставы и взыскатель», — рассказали в ведомстве.

На вопрос, хочет ли мальчик пойти домой с папой, ребенок ответил утвердительно. Приставы провели с родителями беседу о последствиях нарушения судебного порядка общения. После этого зафиксировали факт передачи ребенка отцу.

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