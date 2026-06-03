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НовостиОбщество3 июня 2026 11:20

Самарская область подписала соглашение о создании центра «Октябрьск»

Губернатор Самарской области на ПМЭФ подписал соглашение с нефтяной компанией
Екатерина ПАВЛОВА
Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.

Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.

Фото: правительство Самарской области.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и ООО «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.

«Для Октябрьска это одно из градообразующих предприятий. Мы долго обсуждали планы развития и в итоге пришли к правильному решению. Полноценный логистический комплекс позволит региону стать еще более удобным как для компаний, так и для потребителей», – рассказал Вячеслав Федорищев.

В рамках соглашения в регионе создадут мультимодальный транспортно-логистический центр «Октябрьск». Общий объем инвестиций превысит 8 млрд рублей, будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

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