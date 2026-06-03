В Самарской области мужчина до смерти забил супругу во время ссоры

Он нанес ей множественные удары руками и ногами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области перед судом предстанет 64-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве гражданской супруги. Преступление произошло в декабре 2025 года в Ставропольском районе в селе Узюково. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома. В ходе ссоры с гражданской супругой он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, в том числе в область жизненно важных органов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Ставропольский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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