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НовостиОбщество3 июня 2026 11:48

Стенд Самарской области на ПМЭФ объединил космос, Волгу и промышленность

Самарская область продемонстрировала на ПМЭФ свою промышленную мощь и природную энергию
Ирина СИНЕГУБОВА
Подвесная конструкция отражает идею о космической Самаре.

Подвесная конструкция отражает идею о космической Самаре.

Фото: правительство Самарской области.

В 2026 году стенд Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме представляет собой синтез промышленной мощи и природной энергии. О концепции рассказали подробнее в правительстве региона.

«Идея выставочной экспозиции отражает образ Самарской области как региона, который не просто формирует основу отечественного двигателестроения и аэрокосмической отрасли, а превращает инженерную мысль в силу, поднимающую в воздух», – рассказали в пресс-службе.

Световым акцентом стенда стала река Волга. Подвесная конструкция над подиумом как звездное небо отражает идею о космической Самаре. А зоне гастро-бара разместили двигатели. Концепция воплощает в себе несколько смыслов, в том числе о мощной индустрии промышленности и живописной природе.

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