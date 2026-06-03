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НовостиЭкономика3 июня 2026 12:04

В Самарской области создадут производство протеиновых десертов

Губернатор Самарской области подписал с компанией на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
Ирина МОРСКАЯ
Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

Фото: правительство Самарской области.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал с гендиректором компании «Шок индастри» Антон Заикин соглашение о сотрудничестве. В рамках него в регионе будет построен высокотехнологичный завод.

«Это существенный вклад не только в развитие пищевого кластера ОЭЗ «Тольятти», но и в укрепление экономики всего региона. Реализация проекта полностью соответствует приоритетам по импортозамещению и развитию несырьевого экспортного потенциала», – сказал Федорищев.

Производство протеиновых десертов появится на территории особой экономической зоны «Тольятти». Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. Планируется создать около 500 новых рабочих мест. Выпускаться будут десерты без сахара и пшеничной муки: пончики, пирожные, батончики и др.

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