В Самарской области создадут производство протеиновых десертов

Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. Фото: правительство Самарской области.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал с гендиректором компании «Шок индастри» Антон Заикин соглашение о сотрудничестве. В рамках него в регионе будет построен высокотехнологичный завод.

«Это существенный вклад не только в развитие пищевого кластера ОЭЗ «Тольятти», но и в укрепление экономики всего региона. Реализация проекта полностью соответствует приоритетам по импортозамещению и развитию несырьевого экспортного потенциала», – сказал Федорищев.

Производство протеиновых десертов появится на территории особой экономической зоны «Тольятти». Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. Планируется создать около 500 новых рабочих мест. Выпускаться будут десерты без сахара и пшеничной муки: пончики, пирожные, батончики и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал