Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей с 175-летием Самарской губернии

Все желающие вместе с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием прошли крестный ход от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия. Фото: Вячеслав Федорищев

2 июня в Самаре отметили три важные даты: 175 лет Самарской губернии, 175 лет Самарской епархии и День святителя Алексия. В честь этого все желающие прошли крестный ход от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В День святителя Алексия мы особенно остро чувствуем связь времен, а в 175-летие губернии – важность сплоченности и взаимного уважения между жителями города разной национальности», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

Этот день оказался особой датой и лично для губернатора: ровно два года назад он вместе с женой переехал в Самару.

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