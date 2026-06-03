Самарская область подписала соглашение о строительстве логистического комплекса

Проект принесет в экономику региона около 4 млрд рублей Фото: правительство Самарской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и учредитель ООО «СамараТрансАвто – 2000» Игорь Перлин подписали соглашение о строительстве производственно-логистического комплекса «Придорожный-2».

«Новый логистический центр сможет обеспечить нас не только новыми рабочими местами, но и укрепить товарные связи внутри Самарской области», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Комплекс построят на территории логистического парка «Преображенка-2». Проект принесет в экономику региона около 4 млрд рублей. Будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест. Как отметил Игорь Перлин, компания уже ведет переговоры о застройке распределительных центров для крупных федеральных сетей — в сфере онлайн и розничной торговли.

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