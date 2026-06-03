В России стартует программа льготного кредитования роботизации

У российского бизнеса автоматизация становится необходимым условием повышения производительности Фото: "КП" Архив.

На Петербургском международном экономическом форуме стало известно о запуске новой программы льготного кредитования промышленной роботизации. Как сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, банк присоединится к программе Минпромторга и начнет выдавать кредиты на покупку и внедрение промышленных роботов, а также автоматизированных логистических решений.

Программа предусматривает финансирование проектов по льготной ставке для предприятий, работающих в воссоединенных регионах и других субъектах России. Средства разрешается направлять на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных линий и складских систем.

В банке отметили, что интерес предприятий к роботизации устойчиво растет: автоматизация становится не просто трендом, а реальным инструментом повышения производительности. Одновременно она позволяет смягчить кадровый голод, который в последние годы остро ощущается в ряде сфер.

Банк планирует открыть прием заявок на кредитование после того, как Минпромторг утвердит перечень получателей субсидий. Ожидается, что новые критерии программы расширят ее охват: льготными кредитами смогут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других секторов, реализующие проекты модернизации.

«Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров, - отметил Денис Бортников. - Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации. После отбора Минпромторгом получателей субсидии, ВТБ начнет принимать заявки клиентов и формировать перечень потенциальных сделок по этой программе».