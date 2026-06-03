Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу

Технологии меняют не только рабочие процессы, но и личную жизнь людей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина сотрудников российских компаний уже используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные получили эксперты Сбер2В Аналитики по итогам всероссийского опроса. 46% респондентов сообщили, что их работодатели внедрили ИИ в производственные процессы, причем 16% пользуются этой технологией активно, а 30% — точечно.

Лидерами по внедрению искусственного интеллекта стали крупные компании с численностью сотрудников более 250 человек: там доля использования ИИ превышает 50%. В малом бизнесе этот показатель ниже — 35%. Чаще всего нейросети помогают в производстве и инжиниринге, логистике, транспорте и IT.

Среди тех, кто работает в компаниях с уже внедрёнными технологиями, каждый четвёртый пользуется ими ежедневно. Еще 40% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю. Такой ритм использования говорит о том, что ИИ становится привычным инструментом, а не разовой инициативой.

Главное, что отмечают сами сотрудники, — это рост эффективности и освобождение ресурсов. 45% опрошенных назвали ключевым эффектом от внедрения ИИ сокращение времени на рутинные задачи. 35% отметили повышение качества и точности данных, 31% — снижение нагрузки и уровня стресса. Почти каждый четвёртый (23%) говорит о поддержке в принятии сложных решений и генерации новых идей (22%). При этом россияне сохраняют критический взгляд: 23% пользователей перепроверяют абсолютно все результаты работы нейросетей, 39% делают это частично.

Технологии меняют не только рабочие процессы, но и личную жизнь людей. Среди тех, кто применяет искусственный интеллект, 12% заметили значительное снижение стресса, а 34% — частичное. 18% опрошенных заявили, что внедрение ИИ положительно повлияло на их жизнь вне работы, освободив время для себя и семьи. Ещё 35% оценили это влияние как скорее положительное.

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