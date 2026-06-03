За «Крылья Советов» в сезоне 2025/26 дебютировали 15 новичков

Ильзат Ахметов стал лучшим ассистентом команды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В прошедшем сезоне за самарские «Крылья Советов» дебютировали 15 футболистов. Это Ахметов, Баньяц, Гайч, Джеффри, Игнатенко, Лепский, Лысов, Марин, Раков, Рекена, Савельев, Столбов, Сутормин, Фернандес и Шуманский.

«За все время выступлений клуба в элитном дивизионе за «Крылья» сыграли ровно 400 футболистов», - отметили в пресс-службе клуба.

Ильзат Ахметов стал лучшим ассистентом команды. На счету полузащитника шесть голевых передач. «Крылья Советов» завершили сезон 2025/26 на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, РФС запретила самарцам регистрировать новичков из-за задолженности перед «Зенитом» после перехода Ивана Сергеева в московское «Динамо».