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НовостиСпорт3 июня 2026 12:40

За «Крылья Советов» в сезоне 2025/26 дебютировали 15 новичков

За время выступлений в элитном дивизионе за «Крылья Советов» сыграло 400 футболистов
Роман ГЕРАСЬКОВ
Ильзат Ахметов стал лучшим ассистентом команды

Ильзат Ахметов стал лучшим ассистентом команды

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В прошедшем сезоне за самарские «Крылья Советов» дебютировали 15 футболистов. Это Ахметов, Баньяц, Гайч, Джеффри, Игнатенко, Лепский, Лысов, Марин, Раков, Рекена, Савельев, Столбов, Сутормин, Фернандес и Шуманский.

«За все время выступлений клуба в элитном дивизионе за «Крылья» сыграли ровно 400 футболистов», - отметили в пресс-службе клуба.

Ильзат Ахметов стал лучшим ассистентом команды. На счету полузащитника шесть голевых передач. «Крылья Советов» завершили сезон 2025/26 на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, РФС запретила самарцам регистрировать новичков из-за задолженности перед «Зенитом» после перехода Ивана Сергеева в московское «Динамо».