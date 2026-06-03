Самарцев предупредили о расширении запрета на ввоз фруктов и овощей из Армении

146 случаев обнаружения карантинных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор с 3 июня расширил ограничения поставок в Самарскую область сельхозпродукции из Армении. Под запрет дополнительно попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Об этом сообщает BFM Кубань.

«Ограничения вводятся в преддверии сезона, когда на рынок пойдут свои овощи и фрукты. Регионы, которые заменят часть продукции — Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Аналогичные виды продукции в Россию поставляют Турция, Азербайджан, Узбекистан. Они просто увеличат объемы», — рассказал руководитель аналитического центра Николай Лычев.

Ранее, со 2 июня, под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и свежий виноград. Ограничения касаются не только прямых поставок, но и транзита через территорию России. Причина — 146 случаев обнаружения карантинных объектов в армянской продукции с начала года. Ведомство отмечает угрозу фитосанитарному благополучию страны и подрыв программ поддержки садоводства. Ограничения будут действовать до выработки нового алгоритма проверок.

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