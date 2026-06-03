Легендарный боец ММА Джефф Монсон посетил самарский стенд на ПМЭФ-2026

Джефф Монсон ознакомился со стендом Самарской области на ПМЭФ-2026. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Легендарный боец ММА Джефф Монсон в среду, 3 июня 2026 года, посетил стенд Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал, чем его привлекает 63-й регион.

«Я несколько раз бывал в Самаре. Несколько лет назад открывал детский спортивный фестиваль. Я очень люблю этот город. Самара очень красивая», - сказал журналистам Джефф Монсон.

Напомним, Джефф Монсон приезжал в Самару в 2014 году. Тогда он провел мастер-класс по борьбе и даже оседлал местного пенсионера. А в 2022 году легендарный боец ММА принял участие в церемонии открытия детско-юношеского фестиваля единоборств «Кубок губернатора».

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