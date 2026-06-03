Тольяттинский автозавод представил на ПМЭФ-2026 гоночную Lada Iskra

Гоночный автомобиль выполнен в необычном цвете "Тиффани". Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Тольяттинский автозавод представил на Петербургском международном экономическом форуме свои новые модели, в том числе гоночные авто. Масштабная экспозиция приурочена к 60-летию компании.

Так, на выставке можно увидеть первый автомобиль, который выпустил автозавод, – легендарную «копейку», модернизированную Lada Niva Legend и новый флагманский кроссовер Lada AZIMUT.

Особое внимание на форуме привлекает гоночный автомобиль Lada Iskra TMS в цвете «Тиффани» (пастельный бирюзово-голубой оттенок). Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа модель специально разработали для участия в монокубке – длительных гонках нового формата. Старт сезона запланирован на 2027 год. В рамках турнира проведут пять этапов по 10 гонок. Соревноваться пилоты будут на лучших трассах России.

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