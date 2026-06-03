В Самаре полиция нашла убийцу мужчины после жалоб соседей о трупном запахе

Тело мужчины нашли на кухне Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре в ночь на 26 мая соседи пожаловались полиции на трупный запах из квартиры. В ходе осмотра сотрудники службы нашли на кухне тело мужчины 64 лет с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Сообщение о подозрительном запахе поступило в отдел по Октябрьскому району. Прибывшие на место сотрудники обнаружили открытую дверь и тело мужчины. Погибший проживал один и злоупотреблял спиртным. Оперативники опросили его знакомых и вышли на след возможного убийцы», - говорится в сообщении.

Не судимого 34-летнего самарца задержали в кратчайшие сроки по подозрению в убийстве. На допросе он признался: во время распития алкоголя он поссорился с приятелем, избил его и ушел к себе домой, не закрыв дверь. Обвиняемого передали следственным органам. Полицейские собирают материалы и сопровождают расследование.

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