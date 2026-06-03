Команды из людей и AI-агентов могут стать нормой в компаниях уже через 3–5 лет

На ПМЭФ-2026 состоялась сессия, посвященная внедрению ИИ в российскую экономику / Фото: пресс-служба Сбербанка

Мы стоим на пороге одной из самых интересных трансформаций в сфере труда, считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Идет процесс пилотирования совместной работы людей с ИИ-агентами, дополняющими, расширяющими те или иные функции. Об этом Владислав Крейнин рассказал на сессии «Человек и ИИ как новый игрок: как искусственный интеллект меняет правила российской экономики» на ПМЭФ-2026.

По словам топ-менеджера банка, большая часть крупных компаний будет работать в гибридном формате в перспективе трех лет. На горизонте пяти лет это будет абсолютной нормой.

Согласно статистике, 53% крупнейших и 52% крупных и средних компаний заявляют, что начинают использовать ИИ. Представители малого бизнеса дольше открывают для себя технологии — 35%: у них меньше ресурсов для инвестиций, меньше специалистов, которые занимаются внедрением ИИ.

Если говорить о том, как будут развиваться гибридные команды из людей и ИИ-агентов, то за человеком останется все, что касается формирования смыслов, доверия, межличностных отношений, считает Владислав Крейнин. По его словам, ИИ-агенты уже сегодня лучше и быстрее умеют анализировать документы, искать зависимости, паттерны, составлять планы действий, масштабировать решения в формате 24 на 7.

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