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НовостиПроисшествия3 июня 2026 13:57

Водитель HAVAL погиб в ДТП с Ford на ул. Матросова в Тольятти

В Тольятти пенсионер на иномарке спровоцировал смертельное ДТП с перевертышем
Анастасия ФИЛАТОВА
Китайский автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с Ford.

Китайский автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с Ford.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Днем в среду, 3 июня 2026 года, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с перевертышем. Примерно в 15:00 на улице Матросова столкнулись Ford Focus и HAVAL, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников полиции, аварию спровоцировал 71-летний мужчина на Ford. Он при повороте налево не уступил дорогу автомобилю HAVAL и врезался в него. От удара китайский автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель – 44-летний мужчина – к сожалению, погиб. Он скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи. Пенсионера госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Необдуманный маневр привел к смертельному ДТП в Тольятти.

Необдуманный маневр привел к смертельному ДТП в Тольятти.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

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