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НовостиОбщество3 июня 2026 14:09

Самарский губернатор подписал соглашение о создании производства колес

Губернатор Самарской области и директор компании по производству колес на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве
Лилия ФИНК
Проект позволит выпускать 500 тыс. колес в год Фото: правительство Самарской области

Проект позволит выпускать 500 тыс. колес в год Фото: правительство Самарской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании производства колес для грузового автотранспорта и сельхозтехники. Документ заключили с компанией «Завод стальных колес».

«В результате проекта будет закрыта потребность в колесах для грузовых автомобилей и сельхозтехники с посадочным диаметром от 16 до 26 дюймов. Это тот сортамент, который сейчас критически востребован аграриями и логистическими компаниями», — отметил Вячеслав Федорищев. Он также подчеркнул, что предприятие обладает репутацией надежного поставщика на рынке.

Объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Проект позволит выпускать 500 тысяч колес в год. Пробное производство запустят в конце 2026 года, серийное — в III квартале 2027-го. На предприятии создадут более 95 новых рабочих мест. Реализация проекта снизит зависимость рынка от импорта. Глава региона пообещал проекту всестороннюю поддержку.

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