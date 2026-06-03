Российский банк направил 760 млн рублей на восстановление пяти ОКН

Банк профинансирует восстановление пяти памятников архитектуры в регионах России. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российский банк профинансирует восстановление пяти объектов культурного наследия. Он направит на эти цели 760 млн рублей в рамках совместной программы с институтом развития ДОМ.РФ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Крупнейшим из анонсированных проектов стала реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» в Санкт-Петербурге. Площадь здания составляет 802 кв. м. В Костроме банк участвует в восстановлении жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города: после завершения работ там разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один проект будет реализован в Иркутске.

По данным банка, кредитные средства предоставляются на льготных условиях и предназначены для разработки проектной документации, проведения реставрационных работ и последующей адаптации исторических зданий под современное использование.

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