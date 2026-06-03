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НовостиОбщество3 июня 2026 14:15

В Самаре девушка написала и исполнила песню о родном городе

Девушка написала песню о Самаре
Алена ПРОВКИНА
Девушка опубликовала песню в соцсетях

Девушка опубликовала песню в соцсетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре все больше молодых людей создают в медиа уникальное пространство. В социальных сетях горожане демонстрируют свою любовь к городу. Так, одна девушка написала и исполнила песню о самарском вайбе.

«Я влюблюсь, когда откроют у нас «третьяковку», до тебя доеду, если не проеду остановку.

А если вдруг пробки, sorry, снова там авария,

Видимо, сегодня не судьба нам, до свидания», - делится строчками девушка Лера в социальных сетях.

Видео попало в рекомендации местных жителей и вызвало восторг, собрав несколько тысяч просмотров. О том, можно ли послушать песню на музыкальных площадках, пока неизвестно.

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