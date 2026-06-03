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НовостиЭкономика3 июня 2026 14:18

На ПМЭФ обсудили повышение цифровой зрелости Самарской области

Губернатор Самарской области провел рабочую встречу с президентом цифровой компании
Ирина МОРСКАЯ
Губернатор уверен, что взаимодействие с компанией будет только расти.

Губернатор уверен, что взаимодействие с компанией будет только расти.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент ЭР-Телеком Холдинга Андрей Кузяев обсудили реализацию проектов и повышение цифровой зрелости региона. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Компания является давним и надежным партнером Самарской области. Уверен, наше взаимодействие будет только расти. Сегодня у нас в повестке важные вопросы, касающиеся безопасности людей, стабильности функционирования городских систем и цифровизации», - сказал глава региона.

Проекты направлены на комфортную городскую среду, интеллектуальную транспортную систему, ЖКХ и др. Взаимодействие предполагает повышение уровня внедрения и использования современных информационных технологий в экономике, социальной сфере и повседневной жизни, создание удобных сервисов.

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