Рынок розничного кредитования в 2026 году может вырасти более чем на треть

Эксперты прогнозируют рост продажи кредитов наличными, ипотеки и автокредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Объем выдачи розничных кредитов в России по итогам 2026 года увеличится на 37% и достигнет 13,3 трлн руб. (без учета POS-кредитования). Прошлогоднее снижение будет полностью отыграно во всех ключевых сегментах: продажи кредитов наличными вырастут на 76%, ипотеки — на 16%, автокредитов — на 14%. Такой прогноз озвучил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, первое полугодие задает восстановительный темп: выдачи кредитов физическим лицам могут составить 5,4 трлн руб., что на 50% превышает результат аналогичного периода 2025 года. Основной прирост обеспечит потребительское кредитование — ожидается, что его объем превысит 2,4 трлн руб. (+68% год к году). Выдачи ипотеки могут вырасти почти на 40%, до 2,1 трлн руб., автокредитов — на 38%, до 870 млрд руб.

Розничный кредитный портфель российских банков к концу первого полугодия может увеличиться более чем на 600 млрд руб. и достичь 41,3 трлн руб. По итогам всего 2026 года показатель приблизится к 44 трлн руб., прибавив 8%. Портфель ипотеки может вырасти на 9%, кредитов наличными — на 10%, автокредитов — на 7%.

«Первое полугодие формирует равномерный рост розничного кредитования во всех сегментах, во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Мы ожидаем, что по итогам года продажи кредитов наличными превысят 6 трлн рублей, ипотеки — более 5 трлн, авто — около 2 трлн. Это позволит розничному рынку закрыть год с приростом портфеля выше прошлогоднего результата», — прокомментировал Алексей Охорзин.

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