На маршруте № 396 в Самаре добавится 6 новых автобусов

Уже с понедельника на линию выйдет 25 машин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на маршруте № 396 добавят шесть новых автобусов. Он связывает поселок Петра Дубрава и микрорайон Кошелев Парк с областным центром. Количество машин на линии вырастет до 30. Об этом сообщает пресс-служба минтранс Самарской области.

«Мы видим, насколько востребован этот маршрут у пассажиров. Поэтому для соблюдения интервалов движения и удобства поездок количество автобусов решено увеличить. Уже с понедельника, 8 июня, на линию выйдет 25 машин, а с 15 июня их число вырастет до 30», — говорится в сообщении.

На линии работают 24 автобуса малого класса. Каждый рассчитан на 40 пассажиров. Для поездок по Самаре также работают муниципальные маршруты № 67 и № 87 с регулируемыми тарифами и полным предоставлением льгот. Они курсируют через микрорайон Крутые Ключи. В ведомстве отметили, что эти направления являются удобной альтернативой маршруту № 396 для ежедневных поездок.

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