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НовостиСпорт3 июня 2026 14:36

Олимпийский чемпион Карелин пригласил самарцев на турнир «Новая высота»

В Самаре пройдет международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» 5-6 июня
Ирина МОРСКАЯ
В турнире примут участие более 400 человек из семи стран и 50 регионов России. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В турнире примут участие более 400 человек из семи стран и 50 регионов России. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

Председатель Общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия», трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин пригласил всех желающих на международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота». Спортивное событие состоится 5-6 июня в Самаре.

«Новая высота» объединяет силу духа, волю к победе и уважение к традициям отечественного спорта. Здесь рождаются новые чемпионы, а легенды показывают путь. Жду всех во дворце спорта», - сказал Герой РФ.

Ожидается, что в турнире примут участие более 400 человек из семи стран и 50 регионов России. 4 июня в 16:00 главный тренер сборной России Николай Монов проведет мастер-класс по борьбе. 6 июня начнется с «Зарядки с чемпионом» Александром Карелиным на набережной. Днем пройдут финальные поединки и церемония закрытия с участием 500 артистов. После награждения победителей запланирована фото и автограф-сессия с почетными гостями турнира.

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