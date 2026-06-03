Самарская область подписала на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии цифровых навыков и ИИ

Самарская область, крупный банк и школа программирования подписали трехстороннее соглашение на ПМЭФ / Фото: пресс-служба Сбербанка

Правительство Самарской области подписало еще одно соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о сотрудничестве со Сбером и школой программирования «Алгоритмика» по развитию цифровых навыков и внедрению искусственного интеллекта в региональную систему образования.

Соглашение призвано масштабировать успешный опыт Самарской области. Сейчас в регионе на базе 64 учебных заведений реализуют проект непрерывной системы развития цифровых и ИИ-навыков. Он направлен не только на школьников, но и на преподавателей. Благодаря дальнейшему сотрудничеству в новом учебном году проект охватит 7600 школьников 5-8 классов, 150 образовательных организаций и 160 педагогов.

«Наше соглашение направлено на решение актуальных задач: цифровую трансформацию экономики, необходимость внедрения современных инструментов в образовательный процесс, повышение квалификации наших педагогов, подготовку кадров для новых отраслей», - сказал зампред правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

На занятиях школьники осваивают основы программирования. Уроки проводят учителя, которые прокачали свои цифровые навыки в рамках проекта. По итогам обучения ребята проходят тестирование и подтверждают освоение программы.

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