Владельцев самарского подшипникового завода оставили в СИЗО

Владельцы завода поставили в рамках гособоронзаказа низкокачественные китайские подшипники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд 2 июня оставил под стражей коммерческого директора ООО «СПЗ-4» Юрия Журбу. Днем ранее такое же решение приняли в отношении гендиректора предприятия Дениса Котова. Оба останутся в СИЗО до 11 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты просили перевести бенефициаров под домашний арест из-за несовершеннолетних детей и болезни родственников. Гособвинение настаивало на содержании под стражей. В прокуратуре заявили, что подозреваемые могут оказать давление на свидетелей или скрыться за границей. Суд согласился с позицией прокуратуры.

По версии следствия, в 2023-2024 годах владельцы завода поставили в рамках гособоронзаказа низкокачественные китайские подшипники под видом собственных. Контрафакт предназначался для авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб оценивается свыше 300 млн рублей. Уголовное дело завели по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Апелляцию на арест третьего обвиняемого директора по развитию Виталия Злобина рассмотрят 4 июня.

Напомним, в Самаре 14 мая арестовали трех бенефициаров подшипникового завода.

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