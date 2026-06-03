Вячеслав Федорищев и посол ОАЭ договорились на ПМЭФ о расширении сотрудничества

Губернатор Самарской области провел рабочую встречу с послом ОАЭ на ПМЭФ-2026. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РФ Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Аль Джабером. Встреча прошла 3 июня 2026 года в рамках ХХIХ Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма и гостеприимства, образования, а также расширение торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей.

«Самарская область – регион промышленный. Товарооборот, который сейчас и так высок, имеет большой потенциал для развития. В Самарской области работать удобно: мы делаем все для того, чтобы все институты развития содействовали крупному бизнесу, предприятиям, которые начинают свою работу в регионе», - сказал Вячеслав Федорищев.

На встрече было отмечено, что Самарская область и ОАЭ имеют большой потенциал для развития партнерства. Основу для дальнейшего сотрудничества формируют совместные бизнес-проекты, культурные инициативы и образовательные программы. По словам Аль Джабера, в посольстве стремятся поддерживать российские компании при выходе на рынок ОАЭ и представляют консультации эмиратским предприятиям, которые хотят сотрудничать с российской стороной.

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