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НовостиСпорт3 июня 2026 15:14

Теннисистка из Самарской области Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира

Уроженка Самарской области Диана Шнайдер вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Роман ГЕРАСЬКОВ
Шнайдер одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Фото: Федерация тенниса России

Шнайдер одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Фото: Федерация тенниса России

Уроженка Самарской области Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Шнайдер одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Противостояние теннисисток длилось два часа 14 минут.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер встретится с Майей Хвалиньской из Польши. «Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 6 июня.

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