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НовостиПроисшествия3 июня 2026 15:26

Жителя Самары наказали на 16 лет за госизмену

Житель Самары передавал данные об объекте ТЭК для ударов беспилотников
Елизавета ЖИРНОВА
Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей

Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор 35-летнему местному жителю за государственную измену. Его признали виновным в передаче данных об объекте топливно-энергетического комплекса и публичном оправдании проукраинских организаций. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Мужчина самостоятельно установил контакт с украинским пропагандистом и передавал ему фото и видеозаписи разведывательного характера. Материалы использовались для планирования ударов беспилотников по российской инфраструктуре», — рассказали в ведомстве.

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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