Жителя Самары наказали на 16 лет за госизмену

Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор 35-летнему местному жителю за государственную измену. Его признали виновным в передаче данных об объекте топливно-энергетического комплекса и публичном оправдании проукраинских организаций. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Мужчина самостоятельно установил контакт с украинским пропагандистом и передавал ему фото и видеозаписи разведывательного характера. Материалы использовались для планирования ударов беспилотников по российской инфраструктуре», — рассказали в ведомстве.

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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