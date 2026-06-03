Хотел впечатлить девушку, но она даже не пришла на свидание: в Самаре заключили под стражу похитителя 101 розы

Мужчину арестовали на 30 суток.

В Самаре заключили под стражу 28-летнего уроженца Орска, который украл букет из 101-й розы, чтобы впечатлить девушку. Об этом сообщает Промышленный районный суд.

«Мужчина решил впечатлить девушку и выбрал самый необычный способ: украл букет из 101 розы в цветочном магазине. Ущерб составил 27280 рублей. Однако романтика все равно не задалась: девушка не пришла на свидание», – рассказали в пресс-службе.

В октябре 2025 года суд в Орске приговорил неудавшегося романтика к 1 году принудительных работ с удержанием 10% из его зарплаты в доход государства. Но мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Горе-кавалера нашли в Промышленном районе Самары. Его заключили под стражу на 30 суток.