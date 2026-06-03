Власти Самарской области поддержали проект Центра для работы с семьями бойцов СВО

Вячеслав Федорищев вручил награды и почетные грамоты сотрудникам Фонда. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с трехлетием сотрудников Фонда "Защитники Отечества". Встреча прошла за чашкой чая: социальные координаторы фонда рассказывали главе региона о своих проектах, важных делах и новых идеях. А губернатор обещал, что в регионе продолжат поддерживать все инициативы, которые исходят от ветеранов и семей военнослужащих.

- Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания Фонда, выступил ее идейным вдохновителем, - рассказал глава региона. - Какая была отдача сразу же от ребят, от ветеранов, от членов семей. Очевидно, это было очень правильное и нужное решение. И сейчас, после трех лет, мы понимаем, что на 100% вся деятельность всех координаторов, всех социальных служащих, всех, кто вернулся со специальной военной операции и работает в Фонде, правильная, праведная и очень важная. Все инициативы, которые исходят от наших ребят, наших семей, поддерживаются в регионе.

Большая часть разговора была посвящена проекту создания первого в ПФО центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО. Он будет работать на базе Свято Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Первый заезд намечен уже в июле - с членами семей бойцов СВО будут общаться представители Епархии, психологи. Активно в развитии проекта участвуют и вдовы и матери погибших бойцов - для них это возможность принести пользу обществу, найти свое новое призвание, помочь другим.

- После обучения я пришла в Фонд, мне нужно было встречаться с детьми, и я осознавала, как сложно с ними правильно беседовать про СВО, например. И этот проект, направленный на работу с семьями в целом, нужен для того, чтобы помогать сразу и маме, и детям, потерявшим папу. Помогать найти смыслы жизни, новых друзей, тех, кто готов разделить сложности., - рассказывает про свой путь Татьяна Пузырева, мама без вести пропавшего бойца.

Еще одно важное направление работы - это воспитание патриотизма в молодом поколении. На это, например, направлены выпускаемые книги: сборник рассказов и стихов бойцов СВО, некоторые из них уже покинули этот мир, но память о них осталась в печатных строчках. Еще одну книгу выпустила мать погибшего героя Елена Михайлова - это сборник стихов. Вячеслав Федорищев предложил обязательно выкупить часть тиража книг и отметил, что есть много людей, которые обязательно должны их увидеть.