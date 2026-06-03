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НовостиОбщество3 июня 2026 15:51

Дом с часами в Самаре могут восстановить благодаря акции «Добрый ПМЭФ»

Старейший деревянный дом Самары представили на форуме в Петербурге
Елизавета ЖИРНОВА
Дом признан памятником культурного наследия Фото: Добро.рф

Дом признан памятником культурного наследия Фото: Добро.рф

Самарскую область на Петербургском международном экономическом форуме представляет фестиваль «Том Сойер Фест», который занимается восстановлением самого старого деревянного дома Самары. На форуме представили акцию «Добрый ПМЭФ», в рамках которой компании смогут взять шефство над 45 социальными проектами из 26 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Добро.рф.

«Дом с часами — деревянное здание 1850 года. В 2019 году его хотели снести, но волонтеры спасли объект. Сейчас дом признан памятником культурного наследия», — говорится в сообщении.

Под руководством реставраторов провели подготовительные работы и разработали проект реставрации. Для продолжения работ требуется финансирование. На средства планируют восстановить кладку, перекрытия и стропильную систему. После реставрации в доме откроют общественные столярные мастерские.

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