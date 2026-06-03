Самарская область в первый день ПМЭФ привлекла 32 млрд рублей инвестиций

Форум продлится до 6 июня Фото: Иван Макеев

Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,4 млрд рублей по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 рабочих мест.

«Мы подписали ряд инвестиционных соглашений. Это новые заводы и предприятия. Мы нашли возможность развивать и гражданский сектор, и поддерживать предприятия оборонно-промышленного комплекса», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Среди крупных проектов — мультимодальный транспортно-логистический центр «Октябрьск» с инвестициями 8,1 млрд рублей и распределительный центр за 4 млрд рублей. В Тольятти «Завод стальных колес» будет выпускать колеса для грузовиков и сельхозтехники.

Также в регионе начнут производство протеиновых десертов и БАДов. Кроме того, подписаны соглашения о развитии медицинского туризма и строительстве гостиницы между Самарой и Тольятти. Глава региона провел переговоры с послом ОАЭ и представителями бизнес-сообщества. Форум продлится до 6 июня.

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