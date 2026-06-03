В Самаре утвердили предмет охраны для музея Владимира Ленина

В интерьере сохранят обшивку стен и потолка веранды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре определили предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения на улице Ленинской, 131. Здание участвует в формировании исторической застройки, прилегающей к мемориальному музею Владимира Ленина. Документ утвердили в ГИООКН Самарской области.

«Под охрану попадают градостроительные характеристики здания, его объемно-пространственная композиция и историческое использование. Объект представляет собой двухэтажное прямоугольное здание с верандой и деревянной оградой. Особую ценность представляют строительные конструкции, включая кирпичную кладку цоколя, срубовые стены второго этажа и деревянные перекрытия», - говорится в документе.

В документе также указаны все элементы фасадов и декора, которые необходимо сохранить. Это филенчатые пилястры, оконные наличники с сандриками, резные кронштейны и подзоры. Под защитой также находятся деревянные оконные заполнения, филенчатые двери, лестница и скобяные изделия.

Отдельно прописаны требования к материалу отделки: обмазка по кирпичу, обшивка профилированными досками. В интерьере сохранят обшивку стен и потолка веранды, наличники и дверные ручки.

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