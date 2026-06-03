В Самаре трое жителей предоставили фиктивные документы об инвалидности

Речь идет о сумме более 2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области следователи завели уголовные дела против троих местных жителей. Их подозревают в мошенничестве при получении выплат из Пенсионного фонда. Речь идет о сумме более 2 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В разное время самарцы обращались в клиентскую службу управления Пенсионного фонда и представляли фиктивные документы. Они содержали ложные сведения о наличии у них инвалидности. На основании этих документов обвиняемым установили ежемесячную денежную выплату и страховую пенсию», — рассказали в следственном ведомстве.

Это мошенничество при получении выплат в крупном размере. Сейчас сотрудники службы проводят необходимые следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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