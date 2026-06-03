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НовостиОбщество3 июня 2026 17:37

На проспекте Карла Маркса в Самаре третий день устраняют засор канализации

В Самаре извлекли из труб десятки килограммов салфеток и песка
Елизавета ЖИРНОВА
Работы на участке продолжатся до полного устранения отказа Фото: «РКС-Самара»

Работы на участке продолжатся до полного устранения отказа Фото: «РКС-Самара»

На проспекте Карла Маркса в Самаре в районе дома 450 третий день устраняют сложный засор на сети водоотведения. Ситуацию осложнил недавний ливень. Потоки воды смыли в сеть много грязи, песка и мусора. Это привело к сильному изливу стоков. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

«Сотрудники цеха эксплуатации канализации прочищали сеть с помощью каналопромывочных машин. Сейчас они вручную вынимают мусор из колодцев и труб. На свет извлекли десятки килограммов влажных салфеток, грязи и песка», — рассказали в компании.

На месте оперативно смонтировали байпасную линию. По ней будут временно перекачивать стоки. Работы на участке продолжатся до полного устранения отказа. Жителей попросили не смывать в унитаз салфетки.

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