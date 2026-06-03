В Самарской области жительницу наказали за избиение семилетнего сына

Женщина не смогла совладать с эмоциями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор 27-летней местной жительнице. Ее признали виновной в нанесении побоев семилетнему сыну. Поводом для дела стало заявление бабушки мальчика. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«В ходе следствия установили, что женщина умышленно ударила сына ладонью по щеке, а затем трижды ударила кожаным ремнем. Два удара пришлись на левую ногу, один — на правую. У мальчика образовались кровоподтеки», — говорится в сообщении.

Ранее жительницу уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия. В суде она полностью признала вину и объяснила, что не смогла совладать с эмоциями. Несмотря на примирение с сыном, суд назначил ей наказание — 180 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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