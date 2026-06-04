Кинофестивалю самарской студии присвоили международный статус

С 27 по 30 августа в Самаре состоятся специальные показы, приуроченные к 85-летию парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и битве за Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль кинохроники «БРИКС», который организует Самарская студия кинохроники, вошел в перечень международных кинофестивалей, проводимых в России. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. В этом году основная часть фестиваля прошла с 2 по 5 февраля и охватила зрителей восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Волгограда, Владикавказа, Екатеринбурга и Новосибирска. Об этом сообщает администрация Самары.

«Великая Отечественная война с каждым годом все дальше от нас, но очень важно, чтобы подрастающие поколения могли увидеть кинохронику тех лет и лица людей, не щадивших себя ради Родины. Самарская студия кинохроники обладает богатейшим фондом материалов и рассказывает самарцам и жителям других городов о тех, кто стоял насмерть под Москвой, Сталинградом, кто ковал Победу в тылу», – рассказал мэр Самары Иван Носков.

С 27 по 30 августа в Самаре состоятся специальные показы, приуроченные к 85-летию парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и битве за Москву. Открытие пройдет в кинотеатре «Филин» на Софийской набережной.

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