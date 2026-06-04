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НовостиОбщество4 июня 2026 5:28

«КП-Самара» вновь возглавила рейтинг региональных СМИ

Первое место в рейтинге региональных СМИ за май 2026 года заняла «КП-Самара»
Анастасия ФИЛАТОВА
"КП-Самара" в очередной раз стала лучшим СМИ региона по версии Дзена.

"КП-Самара" в очередной раз стала лучшим СМИ региона по версии Дзена.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Опубликован новый рейтинг региональных СМИ за май 2026 года. «КП-Самара» в очередной раз заняла в нем первое место. Соответствующие данные предоставил Дзен.

«КП-Самара» уже который месяц уверенно удерживает лидерскую позицию. Наше издание возглавляло рейтинг региональных СМИ в ноябре, декабре, январе, марте и апреле. Рейтинг Дзена обновляется каждый месяц. Он составляется на основе количественных и качественных показателей. Учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков канала СМИ в Дзене и др.

Напомним, сайт samara.kp.ru находится в белом списке. Он продолжает работать, даже когда ограничивают мобильный интернет. На сайте «КП-Самара» оперативно публикуются все самые важные новости региона.

"КП-Самара" заняла первую строчку рейтинга СМИ в мае / Фото: скриншот Дзена

"КП-Самара" заняла первую строчку рейтинга СМИ в мае / Фото: скриншот Дзена

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