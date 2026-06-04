В Самарской области стартовала акция для семей с детьми до 4 лет «Ранняя помощь»

Семьи, которым требуется помощь, пригласили на углубленную диагностику. Фото: Минсоцдемографии Самарской области

1 июня в Самарской области началась ежегодная акция «Ранняя помощь». Проект позволяет родителям, воспитывающим детей от 0 до 3 лет, получить консультации сразу нескольких специалистов в одном месте. Первая площадка развернулась в Тольяттинской городской поликлинике №1. Об этом сообщает Минсоцдемографии Самарской области.

«Команда Тольяттинского отделения Центра диагностики и консультирования и Реабилитационного центра «Виктория» провела экспресс-диагностику развития детей, обсудила с родителями их вопросы, рассказала о доступных услугах. Семьи, которым требуется помощь, пригласили на углубленную диагностику и дальнейшую работу», – рассказали в ведомстве.

Самарцам напоминают, что чем раньше у ребенка раньше выявят особенности развития, тем эффективнее можно выстроить план поддержки. Акция продлится до 30 июня.

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