В Самаре уникальный фасад бывшего дома Марии Зуевой заштукатурили

Сейчас активисты призывают власти остановить работы, снять штукатурку и вернуть фасаду исторический облик. Фото: ВООПИиК

В Самаре на улице Галактионовской, 55 заштукатурили фасад бывшего доходного дома Марии Зуевой, отделанного исторически важной прямоугольной керамической плиткой кремово-белого цвета. Активисты самарского ВООПИиК потребовали остановить работы. Однако в фонде капитального ремонта, который и проводил работы, им ответили, что в их программе дом числится как обычный многоквартирный, без какого-либо охранного статуса.

«Руководитель ГИООКН Иван Стафеев в комментарии интернет-журналу «Другой город» заявил, что работы ведутся незаконно, цементно-песчаный раствор наносится по технологии, которая «крайне некачественна и уже сейчас говорит о недолговечности». Однако когда мы подали туда официальное обращение, нам ответили, что здание имеет статус ЦГФО (не ОКН), а ведомство отвечает только за объекты культурного наследия, поэтому все вопросы нужно адресовать администрации Самары», – рассказали градозащитники.

Сейчас активисты призывают власти остановить работы, снять штукатурку и вернуть фасаду исторический облик. Сам дом построили в начале XX века. В 2008 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения, но в 2012-м лишили статуса. В 2024 году оно вошло в число ценных градоформирующих объектов исторического поселения Самара. Попытки оштукатурить керамику предпринимались еще в 2000-х, но тогда работы остановили. В конце 2010-х замазали и покрасили плитку на первом этаже, а в ходе нынешнего капремонта в мае-июне 2026 года раствор нанесли на весь оставшийся фасад.

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